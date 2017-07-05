В детских лагерях Коми пройдут праздники в честь Дня семьи, любви и верности.

8 и 9 июля 2017 года в двух детских оздоровительных лагерях "Мечта" и "Гренада" пройдут праздники "О преданности, семье и настоящей любви" в честь Дня семьи, любви и верности.

Данное мероприятие нацелено на укрепление института семьи, на укрепление семейных уз, статуса родителей, на возрождение семейных традиций.

Организаторы: Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми и Коми Республиканский благотворительный фонд поддержки талантливых детей "Союз неравнодушных сердец"

Воспитанников оздоровительных лагерей, а это в общей сложности более 500 человек ожидает яркая и насыщенная программа. Уже с раннего утра на территории лагерей развернется настоящий праздник для мальчишек и девчонок. Педагоги и вожатые лагерей "Мечта" и "Гренада" вместе с активистами и волонтерами благотворительного фонда "Союз неравнодушных сердец" проведут для детишек веселые конкурсы и увлекательные викторины, посвященные Дню семьи любви и верности, организуют мастер-классы по изготовлению семейных оберегов.

Во второй половине дня детей приедут поздравить с праздником организаторы и гости: представители Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Президент Коми Республиканского благотворительного фонда поддержки талантливых детей "Союз неравнодушных сердец" Андрей Пятков, член Общественного совета при МВД по Республике Коми иерей Максим (Стыров), член Общественной палаты РК и член Союза писателей РК Григорий Спичак, артисты разных жанров города Сыктывкара.

На площадке Дома культуры лагеря состоится праздничный концерт с участием творческих коллективов Сыктывкара и самих воспитанников лагеря.

Организаторы праздника предусмотрели, чтобы программа праздника была рассчитана с учетом каждой возрастной аудитории. Поэтому после праздничного концерта учащихся начального и среднего звена ожидает просмотр спектакля "Тайна волшебного сундука, или путешествие в коми сказку", который покажут артисты интерактивного театра "Сюрприз".

Школьников старшего звена ждет необычная программа: юноши посетят дискуссионный клуб "Семейные ценности", который организуют член Общественной палаты РК Григорий Спичак и член Общественного совета при МВД по Республике Коми иерей Максим (Стыров), и обсудят тему "Как стать в будущем настоящим семьянином".

Девушки пообщаются со специалистом по семейному воспитанию на тему "Один раз и на всю жизнь. Роль женщины в семье". Изюминкой встречи будет беседа с известным в Сыктывкаре стилистом, который проведет для девушек мастер-класс по визажу.

Завершится День семьи, любви и верности шоу "Бумажный человек" и зажигательной дискотекой.

Благотворительный фонд поддержки талантливых детей "Союз неравнодушных сердец" обращается с просьбой к руководителям коммерческих организаций и просто неравнодушным людям поддержать праздник в честь Дня семьи, любви и верности для воспитанников оздоровительных лагерей.

Дата и адрес: 8 июля 2017г. ДОЛ "Мечта" (местечко Коччойяг Сыктывдинского района).

Начало: 9.00

9 июля 2017г. ДОЛ "Гренада" (с. Зеленец Сыктывдинского района)

Начало: 10.00

Контактные телефоны Фонда: 89128654632 Пяткова Ольга Вениаминовна