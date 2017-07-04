Мэр Сыктывкара доложил главе Коми о ремонте дорог и дворов в 2017 году

4 июля 2017 года, 17:37 | Сыктывкар
фото rkomi.ru

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов доложил Главе Республики Коми Сергею Гапликову о ремонте дорог и дворов в 2017 году.

В ходе рабочей встречи обсуждались также вопросы, связанные с проведением мероприятий по благоустройству городской среды.

Как доложил Валерий Козлов, всего в 2017 году в Сыктывкаре запланировано отремонтировать 11 участков дорог, в том числе по улицам Станционная, Лыткина, Петрозаводская, Малышева. Также запланирован частичный ремонт "картами" подъезда к промышленному узлу "Човский". На эти цели в бюджете муниципалитета предусмотрено 60,8 миллиона рублей.

"К сожалению, планы не давала реализовать погода. Тем не менее, по Лыткина уже подготовлено покрытие, сделано фрезерование, убран старый асфальт. С наступлением стабильно сухой погоды подрядчик сразу приступит к асфальтированию. Аналогичные мероприятия начинаются по улице Малышева. Также в планах ремонт 51 двора в Сыктывкаре и Эжвинском районе, уже идут работы на Тентюковской", - сообщил мэр Сыктывкара.

В рамках гарантийных обязательств подрядными организациями будет проведён в 2017 году гарантийный ремонт дорог, которые приводились в нормативное состояние в 2014 -2015 годах. При этом дороги, которые ремонтировались в прошлом году, не имеют повреждений, попадающих под гарантийный ремонт.

Валерий Козлов проинформировал главу региона и о благоустройстве парковых зон. В рамках партийного проекта "Городская среда" наиболее масштабные работы запланированы в парке имени Мичурина, на выполнение которых выделено порядка 30 миллионов рублей. В частности, предполагается отремонтировать и создать новые пешеходные дорожки, закольцевать дорожки для велопрогулок, установить новые скамейки и светильники с электросберегающими лампами, оборудовать площадку для выгула собак. В парке имени Кирова запланировано установить новую детскую площадку с дополнительным освещением и отремонтировать ряд пешеходных тротуаров.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов обратил внимание на необходимость изыскать дополнительные средства на ямочный ремонт наиболее проблемных участков в местах с наиболее высоким риском детского дорожного травматизма – рядом со школами, детскими садами, учреждениями культуры и досуга. Кроме того, руководитель региона предложил усилить работу по демонтажу и вывозу бесхозных гаражей.

Глава республики также предупредил мэра, что будет лично в рабочем режиме контролировать ход дорожно-строительных и ремонтных работ. Сергей Гапликов подчеркнул, что именно состояние дорог, дворовых территорий и общая благоустроенность республиканской столицы вызывает совершенно справедливую критику горожан, сообщает пресс-служба главы РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: ремонт, дороги, дворы
  Рубрика: Общество
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