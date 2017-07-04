Екатерина Паршукова из Республики Коми - победитель Всероссийских соревнований по стрельбе из пневматического оружия

4 июля 2017 года, 18:15 |
Фото пресс-службы Минспорта РК

На проходящих в пгт.Мирный (Республика Татарстан) Всероссийских соревнованиях по стрельбе из пневматического оружия мастер спорта международного класса из Республики Коми Екатерина Паршукова заняла первое место в олимпийском упражнении ВП-4 (пневматическая винтовка, дистанция 10 метров).

Как сообщил старший тренер молодежной сборной команды Республики Коми по пулевой стрельбе Александр Паршуков, спортсменка завоевала "золото", опередив 94 конкуренток. В квалификации она показала результат 412.9 очка, а в финале попала 247.5 очка и победила с преимуществом в 1.8 очка.

На втором месте - мастер спорта международного класса Мария Иванова из Московской области (411.4 очка в квалификации и 245.7 очка в финале). Бронзовым призером стала мастер спорта международного класса Наталья Братчикова из Ижевска (411.6 очка – результат квалификации; 225.8 очка – финал).

Еще одна представительница Республики Коми Ирина Кожухова (тренер Хаджаназар Хаитов) выполнила норматив мастера спорта России. Тем самым спортсменка получила право участвовать в чемпионатах и кубках России по пулевой стрельбе.

"Сегодня, 4 июля, Екатерина Паршукова соревнуется в упражнении МВ-9. Эти состязания станут заключительными в ее юниорской карьере", - рассказал Александр Паршуков.

Екатерина Паршукова, завоевав "золото" в Коломне на Кубке России по арбалету, 10 июля отправится в Хорватию на Первенство мира по арбалету, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: спорт
  Рубрика: Спорт
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