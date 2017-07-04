В Сыктывдинском районе откроют частный детский сад

4 июля 2017 года, 16:44 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В Коми в сфере малого и среднего бизнеса в рамках республиканской программы "Народный бюджет" будут реализованы 13 проектов общей стоимостью 9 млн. рублей.

Среди проектов – открытие частного детского сада в селе Выльгорт Сыктывдинского района. В очереди на получение места в детском саду в муниципалитете состоят около 300 детей, благодаря проекту индивидуального предпринимателя Любови Тутриновой 30 детей пойдут 1 сентября в дошкольное учреждение.

Еще один проект в сфере организации пассажирских перевозок будет реализован усилиями предпринимателя в селе Яснэг.

По словам заместителя руководителя муниципалитета Алены Федюневой, автобус, который перевозит сельчан, высаживает их возле понтонного моста, откуда до центра Яснэга людям приходится идти еще четыре километра. В настоящий момент предприниматель покупает "Газель", чтобы возить пассажиров с Яснэга и по селу Ыб.

Из общей суммы, предназначенной для поддержки малого и среднего бизнеса, три миллиона достанутся аграриям. Заявки на участие в конкурсе по данному направлению подали 16 муниципалитетов, но только шесть получат поддержку.

В частности, будут выделены средства на техническую модернизацию трех хлебопекарен в Вуктыле, а также Койгородском и Сосногорском районах. В рамках проекта "Народный бюджет" в Усть-Куломском районе будет проведена реконструкция молокозавода, в Усть-Цилемском районе открыт цех по переработке мяса, а в селе Мутный Материк Усинского района – убойный пункт. Проекты будут реализованы к октябрю 2017 года.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: частный детский сад, народный бюджет
  Рубрика: Экономика
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