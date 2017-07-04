Подопечные Сыктывкарского психоневрологического интерната провели экопоход

4 июля 2017 года, 15:42 | Сыктывкар

Подопечные Сыктывкарского психоневрологического интерната с пользой для здоровья и для природы провели время на свежем воздухе. Отправляясь вместе с сотрудниками интерната в поход, они взяли с собой не только традиционные для таких мероприятий рюкзаки, термос и бутерброды, но также грабли, рабочие перчатки и пакеты для мусора.

"В походы мы ходим регулярно и стараемся следить за чистотой любимого места отдыха. Вот и в этот раз мы решили не просто пойти в поход, а еще и навести порядок – убрать бытовые отходы и мелкий мусор. Все участники прогулок понимают, как важно беречь природу, поэтому охотно подключаются к этому доброму делу", - поделилась заместитель директора интерната Инна Виноградова.

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После уборки все участники экодесанта прогулялись по живописным местам вдоль берега реки Вычегды. Во время прогулки они собрали листья малины и смородины и позже на привале из них заварили походный чай. Покидая место отдыха, туристы интерната проследили, чтобы после них не осталось мусора.

Кстати, как рассказали специалисты интерната, походы – одно из самых любимых занятий их подопечных, они часто выбираются на природу в любое время года, посещают тропу здоровья на базе "Динамо".

Комиинформ
  Ключевые слова: Год добрых дел
  Рубрика: Общество
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