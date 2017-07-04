В Усинске начинается реконструкция "Тропы здоровья" и строительство новой площадки со скейтодромом

4 июля 2017 года, 17:06 | Усинск
Фото администрации Усинска

Завтра на "Тропе здоровья" в Усинске начинается реконструкция.

По информации мэрии Усинска, полюбившаяся многим горожанам "Тропа здоровья" приобретет освещение, новые архитектурные формы и наполнится информацией о флоре и фауне нашего края.

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Старая детская площадка на пересечении улиц 60 лет Октября и Парковой тоже будет обновлена, причем кардинально. Исполнится давняя мечта усинской молодежи – на площадке будет скейтодром. Заказчиком новой площадки является Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Усинска.

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Все работы планируется закончить до празднования Дня города.

В связи со строительно-ремонтными работами мэрия Усинска просит с понимаем отнестись ко временным неудобствам и ограничению движения для прогулок по "Тропе здоровья" и на площадке на пересечении улиц 60 лет Октября и Парковой.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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