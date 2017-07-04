Жителям Выльгорта предложили высказаться о строительстве спорткомплекса в центре села

Администрация Сыктывдинского района предложила жителям села Выльгорт до 6 июля высказать свое мнение по вопросу строительства спортивного комплекса по вольной борьбе в центре поселения. Вчера в зале администрации муниципалитета прошли публичные слушания по проекту межевания земельного участка под строительство спорткомплекса, который будет объединять в себе направления боевых практик.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, инициатива строительства комплекса принадлежит Федерации по спортивной борьбе Коми. Примечательно, что разработку проекта и строительство берет на себя частный инвестор.

Как сообщил на слушаниях главный архитектор ООО "Архитектурная мастерская "Модулор" Олег Кокушкин, комплекс будет включать в себя зал на два бойцовских ковра с раздвижными трибунами, тренажерный зал, раздевалки, две сауны, она из которых будет с бассейном, кафе и медицинский кабинет. Кроме того, проект предусматривает благоустройство прилегающей территории и учитывает требования по доступной среде для граждан с ограниченными возможностями.

Саму идею строительства спортивного комплекса в Выльгорте участники слушаний поддержали, но разногласия возникли по предполагаемому месту размещения социально-значимого объекта. Инициаторы проекта планируют построить комплекс между сценой на центральной площади села и котельной. Жители райцентра обеспокоены, что из-за строительства объекта придется убрать единственный детский городок. Но подрядчик и начальник управления земельных и имущественных отношений Елена Агеева разъяснили, что предполагаемая застройка не сильно заденет детскую площадку, лишь четыре игровые конструкции надо будет перенести вглубь или на периферию игровой зоны.

"Генеральный план Выльгорта разрабатывался и утверждался в 2010 году, - отметила Е. Агеева. - Согласно ему данный земельный участок предназначается как раз под деловую застройку, к примеру, под офисное здание, культурный центр, спортивные объекты. Но не жилые помещения. Поэтому данный проект вписывается в требуемые нормативы. Кроме того, инвестор готов рассмотреть вариант благоустройства существующей детской площадки в части его компактного расположения и установки мягкого покрытия".

Директор Дома народных ремесел "Зарань" Елена Меникова и директор Дома культуры Андрей Андреев обратились к проектировщикам с просьбой учесть при разработке проекта и строительстве вид фундамента. Дело в том, у Дома культуры старый фундамент, который может не выдержать проводимой рядом забивки свай. Дом ремесел столкнулся с подобной проблемой, когда рядом с ними начали возведение храма. Изначально строители начали делать свайный фундамент, но из-за подземных вод в проект пришлось внести серьезные коррективы и делать ленточный фундамент.

Депутат поселения "Выльгорт" Николай Юрковский выступил от лица молодых семей райцентра.

"Сама идея строительства спортивного центра отличная, - заявил он. - Но почему именно это место? Рассматривали ли инвесторы другие земельные участки в Выльгорте? Когда мы узнали о теме публичных слушаний, то провели опрос среди молодых семей, жителей села. Многие против переноса детских конструкций и строительства на данном участке спортивного комплекса. Мы предлагаем продолжить в этом месте работы по озеленению и благоустройства села: обустроить сквер, место отдыха для детей и родителей, установить тротуары и урны. А инвесторам мы предлагаем обратить внимание на развитие нового жилого комплекса на Птицефабрике, на земельные участки по ул. Рабочая, СПТУ-2".

Против застройки центра Выльгорта высказалась глава Сыктывдинского района Светлана Савинова.

"Два года назад мы с общественностью села публично рассматривали вопрос по благоустройству центра села и тогда решили, что на данном участке необходимо обустроить зону отдыха, - напомнил он. - Да, развитие спорта занимает ведущее место в нашей стране, но мы убедительно просим инвесторов рассмотреть другое месторасположение комплекса. Объект замечательно впишется в районе СПТУ-2". В поддержку главы района и Н. Юрковского от имени родителей выступила воспитатель детского сада №3, ряд участников слушаний.

Противоположную позицию занимает депутат поселения "Выльгорт", председатель Совета ветеранов спорта района Михаил Захаров.

"Вопрос переноса нескольких конструкций детской площадки можно решить за несколько минут. Зачем раздувать из мухи слона? – высказался он. - Строительство спортивного комплекса – отличная инициатива. Когда мы еще найдем инвестора, который построит нам такой объект? Совет ветеранов спорта только "за" строительство центра".

Начальник управления культуры Евгения Шеболкина внесла ряд предложений в адрес инвестора и проектировщиков. Во-первых, пересмотреть функционал зала и предусмотреть занятия другими видами спорта. Во-вторых, изменить цветовую гамму объекта (из коричнево-оранжевой в светло-голубую, светло-синюю), чтобы он вписывался в существующий архитектурный ансамбль села. В-третьих, провести опрос жителей села, согласны ли они, чтобы в центре Выльгорта был построен спортивный комплекс, а также собрать их предложения и замечания к следующей встрече с инвестором и проектировщиком.

"Не забывайте и о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в нашем районе, - отметила Е. Шеболкина. - Вспомните, кто в основном задействован в секциях и кружках? Практически одни девочки. А мальчики предоставлены сами себе. Думаю, центр единоборств будет по душе подрастающей сильной половине района".

Первый заместитель руководителя администрации района Любовь Доронина отметила, что строительство спортивного центра способствует развитию спорта в районе, позволит улучшить показатели района по спорту, которые сегодня не самые лучшие в республике.

Жители села Выльгорт могут высказать свое мнение по поводу проекта в "Вконтакте", на странице "Сыктывдинский район. Официально". На данный момент около 400 жителей села высказали свое мнение. Мнения участников опроса разделились. С небольшим перевесом в 30 голосов пока лидируют противники строительства спорткомплекса в центре села.