В Ухте должник по алиментам наказан 40 часами исправительных работ

Судебные приставы-исполнители Республики Коми продолжают использовать нестандартные методы работы в розыске должников. Чтобы установить местонахождение мужчины, у которого образовалась задолженность по алиментам в размере более 150 тысяч рублей, судебные приставы организовали наблюдение за комнатой в общежитии, где, предположительно, проживает мужчина.

В отделе судебных приставов по г. Ухте на основании исполнительного листа, выданного Пионергорским судебным участком, мужчина обязан выплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей. В связи с тем, что добровольно уплата алиментов должником взыскателю не производилась, местонахождение должника не было известно, судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление об объявлении должника в розыск.

При содействии взыскателя судебному приставу-исполнителю стало известно, где может проживать должник. Учитывая его образ жизни, было принято решение организовать наблюдение в районе возможного места проживания.

Судебный пристав по розыску опросил жильцов общежития, по результатам чего была установлена комната, в которой проживает должник. В помещении работал телевизор, иных звуков слышно не было. Судебный пристав по розыску постучался в комнату, дверь в которую открыла сожительница должника. Женщина пояснила, что о местонахождении должника ей ничего неизвестно, так как они поругались, и она выгнала его вместе с вещами.

Выходя из подъезда, судебные приставы увидели на скамейке компанию граждан, среди которых находился молодой человек, по внешним признакам напоминающий должника. По результатам опроса гражданина и отождествления личности было установлено, что мужчина – должник, которого искали сотрудники отдела судебных приставов по Ухте.

Должник был доставлен в отдел, где был опрошен судебным приставом-исполнителем, ведущим исполнительное производство. Кроме того гражданин Л. подвергнут наказанию за административное правонарушение по ст. 5.35.1 КоАП РФ, судом назначено 40 часов исправительных работ. Разыскное дело прекращено, сообщает пресс-служба Управления судебных приставов по Коми.



