В Коми разработана концепция социального кластера





По поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова и Правительства Республики Коми специалисты Коми республиканской академии государственной службы и управления разработали Концепцию создания социального кластера "РОСТОК" ("РО100К").

Презентацию проекта на заседании Межведомственной комиссии по социальному развитию Республики Коми при экономическом совете Коми представила проректор Коми республиканской академии государственной службы и управления Юлия Манаенкова.

Напомним, что "РОСТОК" разработан как инфраструктурный проект, направленный на ресурсное обеспечение празднования 100-летия Республики Коми (РО100К). В то же время это региональная межотраслевая многоуровневая система, которая объединяет организации, оказывающие услуги в социальной сфере независимо от их правового статуса.

"Проект "Росток" направлен на перспективное развитие региона, что невозможно без повышения эффективности работы социальной сферы. Новое понятие – шеринг ресурсов – предполагает эффективное использование избытка ресурсов одной сферы для того, чтобы решать проблемы другой. В итоге мы получаем качественное и доступное оказание услуг жителям нашей республики. Отдельную роль стоит отвести негосударственным организациям, которые активно включаются в процесс оказания социальных услуг, расширяя их ассортимент", - отметила заместитель председателя правительства - министр образования, науки и молодёжной политики Республики Коми Наталья Михальченкова.

Также проект направлен на адаптацию федеральных лучших практик и их апробирование в регионе. Уже сейчас в рамках кластера прорабатывается вопрос вхождения региона в проекты АНО "Агентство инвестиций в социальную сферу".

Оператором социального кластера станет Центр инноваций социальной сферы (ЦИСС) Республики Коми, действующий на базе Коми республиканской академии государственной службы и управления.

С учётом того, что в настоящее время на ЦИСС возложены обязанности опорной площадки для сопровождения процесса методического сопровождения социально ориентированных организаций при предоставлении ими социальных услуг, возложение полномочий Оператора социального кластера позволяет говорить о том, что ЦИСС становится проектным офисом для внедрения инноваций в социальной сфере, сообщает пресс-служба главы РК.