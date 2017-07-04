Глава Коми поприветствовал участников "Крохаля"

На торжественном открытии седьмого Республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" участников приветствовали глава Коми Сергей Гапликов и председатель Ассоциации СМИ Северо-Запада, директор РИЦ "ТАСС Северо-Запад" Александр Потехин. В силу загруженного графика работы присутствовать они лично не смогли, но не оставили без внимания форумчан и передали им свои пожелания и поздравления на "большом экране".

Перед большой сценой собрались все участники в фирменных футболках "Инноватики". Глава Коми Сергей Гапликов поприветствовал участников и гостей форума в видео-обращении.

"Крохаль – это уникальное место, это удивительная природа, это гармония. И, конечно же, ваши таланты и особый взгляд на сегодняшнюю ситуацию помогают делать то, чем мы сегодня должны заниматься в рамках молодежной политики и даже выходить за ее рамки. Ваши проекты сегодня в Год экологии крайне важны. Ваши креативные мысли нам позволят более качественно решить очень важные насущные проблемы защиты природы. И сегодня мы занимаемся этим предметно, каждодневно, и, конечно система, которая создается, позволит решать эти задачи для сохранения природы на будущее – для вас, для ваших детей, для всех тех, кто останется после нас и будет наслаждать ни один год этими удивительными пейзажами", - обратился к участникам форума руководитель региона.

Еще одно обращение прислал А.Потехин, акцентировав внимание на работе одной из площадок – "Молодежные медиа". Журналист признался, что немного завидует слушателям секции и участникам форума.

"Вы по определению не можете врать читателю – вы встречаетесь с ними глаза в глаза. Журналистика сейчас находится в непростых условиях, и современность бросает ей массу вызовов. Многие скажут, что журналистика умирает. Поверьте мне, это не так. Пока есть вы – молодые, энергичные, талантливые, российская журналистика будет жить. Вы делаете ее более мультимедийной, более интерактивной, более релевантной. Я от души желаю вам интересных и насыщенных дней, встреч и чтобы вы вернулись в свои редакции с морем положительных идей!" – настроил на работу участников форума А.Потехин.