Жители трех муниципалитетов Коми смогут сдать кровь на этой неделе

4 июля 2017 года, 6:54 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Республиканская станция переливания крови опубликовала график работы выездной бригады на текущую неделю. Автомобиль службы посетит села Визинга и Летка, а также обеспечит дополнительную возможность присоединиться к донорскому движению для жителей столицы республики. При первом обращении достаточно иметь при себе только паспорт.

Так, сегодня с 7 часов утра и до 11 передвижная станция откроет свои двери в Летке Прилузского района возле сельской больницы. 5 июля в Визинге (Сысольский район) с 8:30 до 12 часов сотрудники службы будут работать неподалеку от местного Дома культуры.

7 июля возможность сдать кровь будет у эжвинцев, выездная бригада будет вести прием с 8 до 11 часов на улице Мира, напротив дома №58. В субботу, 8 июля, специалисты станции расположатся на Театральной площади Сыктывкара также с 8 до 11 часов.

Доноры получат денежную компенсацию, 622 рубля 60 копеек, на усиленное питание и справку на два дня отдыха с оплатой среднего заработка.

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Служба крови Республики Коми напоминает, сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет, имеющий вес более 50 килограмм.

Накануне дня сдачи крови нужно воздержаться от приёма острой, жирной и копчёной пищи, а также молочных продуктов, яиц и масла. С утра нужно легко позавтракать: сладкий чай, хлеб, сухое печенье, сухарики, каша, сваренная на воде.

Абсолютными противопоказаниями к донорству являются: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни.

Наиболее распространенные временные противопоказания: удаление зуба ( запрет сдачи крови на десять дней), нанесение татуировки или иглоукалывание (запрет на один год), ангина, грипп, орви (один месяц с момента выздоровления), аборт (запрет сдачи в течение полугода после), период беременности и лактации (год после родов, три месяца после окончания лактации), а также прививки.

Для исключения возможных противопоказаний донорам предложат заполнить анкету, после чего направят к врачу для осмотра, помимо этого будет проведён анализ крови.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: станция, мобильная, кровь, доноры, выездная бригада
  Рубрика: Общество
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