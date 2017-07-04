Жители трех муниципалитетов Коми смогут сдать кровь на этой неделе

Республиканская станция переливания крови опубликовала график работы выездной бригады на текущую неделю. Автомобиль службы посетит села Визинга и Летка, а также обеспечит дополнительную возможность присоединиться к донорскому движению для жителей столицы республики. При первом обращении достаточно иметь при себе только паспорт.

Так, сегодня с 7 часов утра и до 11 передвижная станция откроет свои двери в Летке Прилузского района возле сельской больницы. 5 июля в Визинге (Сысольский район) с 8:30 до 12 часов сотрудники службы будут работать неподалеку от местного Дома культуры.

7 июля возможность сдать кровь будет у эжвинцев, выездная бригада будет вести прием с 8 до 11 часов на улице Мира, напротив дома №58. В субботу, 8 июля, специалисты станции расположатся на Театральной площади Сыктывкара также с 8 до 11 часов.

Доноры получат денежную компенсацию, 622 рубля 60 копеек, на усиленное питание и справку на два дня отдыха с оплатой среднего заработка.

Служба крови Республики Коми напоминает, сдать кровь может любой здоровый человек старше 18 лет, имеющий вес более 50 килограмм.

Накануне дня сдачи крови нужно воздержаться от приёма острой, жирной и копчёной пищи, а также молочных продуктов, яиц и масла. С утра нужно легко позавтракать: сладкий чай, хлеб, сухое печенье, сухарики, каша, сваренная на воде.

Абсолютными противопоказаниями к донорству являются: ВИЧ-инфекция, сифилис, вирусные гепатиты, туберкулез, болезни крови, онкологические болезни.

Наиболее распространенные временные противопоказания: удаление зуба ( запрет сдачи крови на десять дней), нанесение татуировки или иглоукалывание (запрет на один год), ангина, грипп, орви (один месяц с момента выздоровления), аборт (запрет сдачи в течение полугода после), период беременности и лактации (год после родов, три месяца после окончания лактации), а также прививки.

Для исключения возможных противопоказаний донорам предложат заполнить анкету, после чего направят к врачу для осмотра, помимо этого будет проведён анализ крови.