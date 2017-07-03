Ушла из жизни бывший депутат Госдумы от Коми, лидер движения ветеранов Тамара Кузьминых

Cегодня, 3 июля, скончалась одна из активистов ветеранского движения республики, бывшая депутат Госдумы от Коми Тамара Кузьминых. Эту информацию агентству подтвердила член Общественной палаты республики Галина Лапшина.

"Мы соседи по дому с Тамарой Гавриловной. В последнее время она болела. О том, что сегодня ее не стало, сообщила ее невестка. У нее на этой неделе день рождения – круглая дата. Очень жаль, что Тамара Гавриловна не дожила до своего 80-летия", - отметила собеседница агентства.

Несколько месяцев назад Тамара Кузьминых похоронила сына.

Информацию о продолжительной болезни Тамары Кузьминых "Комиинформу" подтвердил и председатель Совета ветеранов Сыктывкара Владимир Пыстин. По его словам, прощание с покойной состоится в ритуальном зале на ул. Гаражная в 11 утра 6 июля. Похороны пройдут на Краснозатонском кладбище.

***Тамара Гавриловна Кузьминых. Родилась 4 июля 1937 года в с. Сосновка Вятско-Полянского района Кировской области.

Образование высшее. В 1966 году окончила Львовский торгово-экономический институт.

С 1968 – 1971 гг. – заместитель председателя МК конторы общественного питания УРСа комбината "Воркутауголь"; с 1971 – 1978 гг. – старший мастер производственного обучения ТКУ УРСа комбината "Воркутауголь"; с 1978 – 1980 гг. – экономист автобазы комбината "Печоршахтстрой"; с 1980 – 1981гг. – инженер по социальному развитию Полярно – Уральского производственного геолого-разведочного объединения; с 1981 – 1987гг..- начальник торгового отдела, старший экономист, директор КП треста столовых и ресторанов Сыктывкара.

С 1998 г. – председатель правления Сыктывкарского общественного правозащитного движения пенсионеров "За социальную справедливость"

4 декабря 2011 года была избрана депутатом Государственной Думы в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией "Единая Россия".