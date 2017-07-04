Куратово посетила "Моя муза"

В село Куратово Сысольского района в 39-й раз состоялся республиканский праздник поэзии и народного творчества "Менам муза". Как сообщают в местной администрации, его гостями стали заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Константин Баранов, главный редактор журнала "АРТ", кандидат филологических наук, ведущий научный сотрудник сектора фольклора Института языка, литературы и истории Коми НЦ Павел Лимеров и член Союза писателей России, поэт Алёна Ельцова.

Официальное открытие праздника прошло, как было и запланировано, у бюста И.А. Куратову. Но из-за сильного дождя действие пришлось перенести в Дом культуры. В фойе расположились мастера с выставкой изделий декоративно-прикладного творчества, а также торговые предприятия. Здесь же можно было поучаствовать в различных мастер-классах и приобрести сувениры.

На сцене начался песенно-поэтический концерт "Сыктыв горыс кылö гора", в котором приняли участие писатели Республики Коми, самодеятельные авторы Сысолы, творческие коллективы Сысольского района, а также Архангельской области и Чувашской Республики. Здесь же состоялся межрайонный этап конкурса чтецов "Звуки северной лиры".

В этот день гостей ждали и в музее литературных героев И.А. Куратова, где для всех желающих проводились игры и мастер-классы.

Руководитель администрации МР "Сысольский" Роман Носков в преддверии Дня семьи, любви и верности вручил медали "За любовь и верность" семье Колиповых Валерия Ридовича и Любови Вячеславовны из Пыелдино и семье Зайцевых Владимира Ивановича и Ирины Анатольевны из Палауза. Кроме того, две семьи вошли в Книгу Почета образцовых семей Сысольского района. Это вышеупомянутые Зайцевы и семья Петровых Леонида Васильевича и Валентины Григорьевны из поселка Первомайский.