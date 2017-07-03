В Сыктывкаре горожане пожертвовали самокаты и велосипеды для детей из нуждающихся семей

3 июля 2017 года, 17:04 | Сыктывкар
Фото mag.blackshop.by

Самокаты и велосипеды пожертвовали жители Сыктывкара для детей из неполных, многодетных и малоимущих семей. Акцию "Быстрее ветра", которая прошла с 15 июня по 1 июля, организовал отдел социального служения и церковной благотворительности Сыктывкарской епархии.

Как рассказала "Комиинформу" заместитель руководителя епархиального отдела Светлана Давыдова, акция была проведена специально для организации летнего отдыха детей, у которых нет возможности выехать в оздоровительные лагеря.

"Нам удалось собрать детские и подростковые самокаты, велосипеды, а также спортивный инвентарь - волейбольные сетки, мячи, скакалки, "летающие тарелки", ролики, - пояснила собеседница агентства. – Участие в акции принимали простые горожане, которые узнали о ней из социальных сетей".

По ее словам, подарки будут вручены детям 8 июля – в День семьи, любви и верности. В этот день с 11 часов распахнет свои двери Центральный вещевой склад при Свято-Стефановском кафедральном соборе. Нуждающиеся многодетные семьи смогут безвозмездно получить вещи для новорожденных, подгузники и другие необходимые товары.

Кроме того, благодаря усилиям отдела с 1 июля стартовала акция по сбору канцтоваров и школьных принадлежностей для детей из нуждающихся семей – "Волшебный портфель". Собранные во время акции канцтовары будут переданы детям 28-29 августа.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: самокаты, велосипеды, Быстрее ветра, акция
  Рубрика: Общество
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