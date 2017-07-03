Сегодня в Сыктывкаре открывается понтонная переправу через реку Сысола в районе ул. Кутузова.

Мост был демонтирован на период ледохода, сообщает сыктывкарская мэрия.

В настоящее время завершаются процедуры согласования, необходимые для установки переправы.

Также заканчивается работа над формированием расписания разводки понтонного моста, о котором администрация Сыктывкара сообщит позже.

После открытия понтонной переправы закрываются речные перевозки пассажиров и автотранспорта.