Сегодня в Сыктывкаре открывается понтонная переправу через реку Сысола в районе ул. Кутузова

3 июля 2017 года, 14:55 | Сыктывкар

Сегодня в Сыктывкаре открывается понтонная переправу через реку Сысола в районе ул. Кутузова.

Мост был демонтирован на период ледохода, сообщает сыктывкарская мэрия.

В настоящее время завершаются процедуры согласования, необходимые для установки переправы.

Также заканчивается работа над формированием расписания разводки понтонного моста, о котором администрация Сыктывкара сообщит позже.

После открытия понтонной переправы закрываются речные перевозки пассажиров и автотранспорта.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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