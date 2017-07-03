Сегодня в Сыктывкаре открывается понтонная переправу через реку Сысола в районе ул. Кутузова
3 июля 2017 года, 14:55 | Сыктывкар
Сегодня в Сыктывкаре открывается понтонная переправу через реку Сысола в районе ул. Кутузова.
Мост был демонтирован на период ледохода, сообщает сыктывкарская мэрия.
В настоящее время завершаются процедуры согласования, необходимые для установки переправы.
Также заканчивается работа над формированием расписания разводки понтонного моста, о котором администрация Сыктывкара сообщит позже.
После открытия понтонной переправы закрываются речные перевозки пассажиров и автотранспорта.
Комиинформ
Рубрика: Общество
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
Новости mediametrix
Интервью
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
Мы рядом
Инфоблок
Памятная дата военной истории России
3 июля
Освобождение Минска, 1944 г.