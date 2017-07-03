Руководитель ДОСААФ Коми Эдуард Мостовой лишился приставки и.о.

На внеочередной конференции регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми выбрали председателя. Им стал Эдуард Мостовой. Он проработал в должности заместителя председателя регионального отделения ДОСААФ России Республики Коми более 1,5 лет, последний год исполнял обязанности председателя.

В работе конференции приняли участие делегаты от местных отделений ДОСААФ России Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Инты, Воркуты, Печоры, а также Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Вымского, Княжпогостского, Троицко-Печорского и Прилузского районов. Всего в работе принимал участие 21 делегат.

Участники конференции ознакомились с документами – согласование кандидатуры Э. Мостового с главой Коми Сергеем Гапликовым и представление для избрания от председателя ДОСААФ России Александра Колмакова. Обсудив предложенную кандидатуру и выслушав стратегические планы по развитию ДОСААФ в республике, делегаты единогласно проголосовали за его избрание председателем Общества.

***Мостовой Эдуард Иванович.



Родился 16 марта 1958 года в Луганской области, с.Мостки.

В 1975 году поступил в Вильнюсское высшее командное училище радиоэлектроники ПВО, которое окончил в 1979 году.

Проходил службу в Вооруженных силах СССР с 1979 по 1999 года. Уволен в запас в июне 1988 года в звании капитана.

В 2003 году закончил Коми республиканскую академию государственной службы и управления при главе Республики Коми по специальности "Юриспруденция".

Женат имеет двух дочерей.