Участник проекта "Мы рядом" Антон Мезенцев вернулся с лечения в Китае

3 июля 2017 года, 14:15 | Сыктывкар
Фото: vk.com

Участник проекта для людей с особыми потребностями здоровья "Мы рядом" Антон Мезенцев вернулся с лечения в Китае. Маленький сыктывкарец стойко прошел все процедуры, его состояние значительно улучшилось.

В сентябре мальчику исполнится пять лет. В возрасте полутора лет после очередной прививки у него пропала речь, он стал раздражительным, перестал понимать окружающих, стал жить в своем замкнутом мире.

Официальный диагноз Антона - органическое поражение мозга, детский аутизм, сенсомоторная алалия и ОНР первого уровня.

Два года лечения в России практически не дали положительной динамики в развитии ребенка. Родители сделали ставку на двухмесячное лечение и реабилитацию в "Больнице заболеваний головного мозга при НИИ акупунктуры головы" (Китай, провинция Шаньси, г. Юньчэн).

Зимой прошлого года был объявлен сбор. Жертвователям удалось собрать в помощь семье более 650 тысяч рублей. Этого хватило на курс лечения.

Как рассказала мама мальчика Ирина Мезенцева, Антон мужественно перенес все болезненные и неприятные процедуры, а также долгий перелет до города Юнченга и обратно с тремя пересадками.

"Зрительный контакт с Антоном стал более длительный, с ним стало возможным пройти по магазинам. Теперь он гуляет за руку, а не вырывается и несется сломя голову, как раньше. Добавилось реакций в навыках одевания и раздевания, - подчеркнула Ирина Мезенцева. - Конечно, кому-то наши результаты могут показаться незначительными, но поверьте, для нас это уже очень много".

В июле семья за собственный счет выезжает в один из реабилитационных центров Подмосковья пробовать еще один лечебный курс.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: медицина, коми, дети, всем миром, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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