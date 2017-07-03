В Сыктывкаре продавец автозапчастей похитил выручку магазина

В конце марта 2017 года в полицию Сыктывкара потупило заявление от индивидуального предпринимателя, который рассказал, что сотрудник фирмы, работавший продавцом автозапчастей, исчез вместе с выручкой в размере порядка 50 тысяч рублей.

В ходе проверки по заявлению выяснилось, что иногородний мужчина, познакомившись на сайте знакомств с жительницей столицы Коми, приехал к ней на жительство. Вскоре он подыскал себе работу в качестве продавца автозапчастей.

Спустя несколько дней гость Сыктывкара покинул город, прихватив с собой выручку организации, в которой работал. Женщине, с которой он проживал, о своем отъезде он не сообщил. О его местонахождении она ничего не знала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый находится в г.Тольятти, где он и был задержан. Злоумышленником оказался уроженец Самарской области 1982 года рождения. Мужчина признался в преступлении и обещал возместить торговому предприятию ущерб в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража), сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.