В Сыктывкаре продавец автозапчастей похитил выручку магазина

3 июля 2017 года, 10:56 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В конце марта 2017 года в полицию Сыктывкара потупило заявление от индивидуального предпринимателя, который рассказал, что сотрудник фирмы, работавший продавцом автозапчастей, исчез вместе с выручкой в размере порядка 50 тысяч рублей.

В ходе проверки по заявлению выяснилось, что иногородний мужчина, познакомившись на сайте знакомств с жительницей столицы Коми, приехал к ней на жительство. Вскоре он подыскал себе работу в качестве продавца автозапчастей.

Спустя несколько дней гость Сыктывкара покинул город, прихватив с собой выручку организации, в которой работал. Женщине, с которой он проживал, о своем отъезде он не сообщил. О его местонахождении она ничего не знала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что подозреваемый находится в г.Тольятти, где он и был задержан. Злоумышленником оказался уроженец Самарской области 1982 года рождения. Мужчина признался в преступлении и обещал возместить торговому предприятию ущерб в полном объеме.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (кража), сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: кража
  Рубрика: Право
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