На Октябрьском проспекте столицы Коми женщина-водитель спровоцировала двойную аварию

3 июля 2017 года, 10:05 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

На Октябрьском проспекте столицы Коми женщина-водитель спровоцировала двойную аварию.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, 2 июля в 14:05 напротив дома №96 по Октябрьскому проспекту водитель "Kia Sorento" не учла дистанцию до впереди идущего авто и столкнулась с "Daewoo Nexia. После этого "Дэу" врезалась в "Рено Сандеро".

В ДТП пострадали двое: водитель "Daewoo Nexia", женщина 1987-го года рождения, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пассажир "Рено", женщина 1993-го года, - черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В момент аварии они были пристегнуты ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

Сама водитель иномарки в течение года шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Водительский стаж - с 2009-го года.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: транспорт, коми, ДТП, дороги
  Рубрика: Происшествия
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