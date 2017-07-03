На Октябрьском проспекте столицы Коми женщина-водитель спровоцировала двойную аварию.

Как сообщили "Комиинформу" в госавтоинспекции региона, 2 июля в 14:05 напротив дома №96 по Октябрьскому проспекту водитель "Kia Sorento" не учла дистанцию до впереди идущего авто и столкнулась с "Daewoo Nexia. После этого "Дэу" врезалась в "Рено Сандеро".

В ДТП пострадали двое: водитель "Daewoo Nexia", женщина 1987-го года рождения, получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пассажир "Рено", женщина 1993-го года, - черепно-мозговую травму. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.

В момент аварии они были пристегнуты ремнем безопасности, уточнили в ГИБДД.

Сама водитель иномарки в течение года шесть раз привлекалась к административной ответственности за превышение скорости. Водительский стаж - с 2009-го года.