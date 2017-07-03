В Пажге почтили память Владимира Тимина

3 июля 2017 года, 8:47 | Сыктывдинский
Фото "Вконтакте"

В минувшее воскресенье, 2 июля, в Доме Культуры села Пажга прошло мероприятие, посвященное творчеству земляка, уроженца села, Народного поэта Коми Владимира Тимина. Памятная встреча "Родной сторонки многоголосье" была приурочена ко дню рождения автора: в этот день литератору исполнилось бы 80 лет.

Как рассказали "Комиинформу" организаторы, праздник начался с гимна Сыктывдинского района, автором которого является В.Тимин. В начале мероприятия ведущие зачитали автобиографию поэта и прозаика: когда и где родился, где учился, работал и проходил военную службу.

За свою жизнь Владимир Тимин написал семь поэтических сборников и пять книг прозы,таких как, например, "И туйын и гортын", "Я пришел из коми деревеньки" и многие другие.

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За сборник стихов "Мича Ёма" (Красивая ведьма) был удостоен Международной литературной премии общества Кастрена (Финляндия). За повесть "Эжва Перымса зонка" (Мальчик из Перми Вычегодской) - Государственной премии им. И.Куратова. В 2006 году повесть вышла в Таллинне на эстонском языке.

Стихи В.Тимина также были переведены на русский, украинский, эстонский и венгерский. Сам он перевел на коми язык творения многих русских поэтов: А.Пушкина, С.Есенина, О.Чупрова и А.Суворова.

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Профессиональный путь литератора столь же впечатляющий. Он работал старшим и главным редактором Сыктывкарской студии телевидения, главным редактором Коми книжного издательства, председателем Государственного комитета по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Республики Коми, главным редактором журнала "Войвыв кодзув", а также заместителем председателя правления Союза писателей Республики Коми.

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В его честь на сцене в родном селе прозвучали песни на коми и русском языках, стихотворения самого поэта. С детьми из зала ведущие сыграли в коми национальные игры.

Члены Союза писателей РК в этот день вспомнили поэта у его могилы на Краснозатонском кладбище.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: юбилей, тимин, сыктывдин, поэт, коми язык
  Рубрика: Общество
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