Сергей Гапликов проинспектировал ход строительства бассейна в Сосногорске

2 июля 2017 года, 19:33 | Сосногорск
Фото из архива "Комиинформа"


В рамках рабочей поездки в Сосногорский район глава Республики Коми посетил площадку, где возводится новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

Напомним, строительство бассейна началось в январе 2017 года. По решению главы республики Сергея Гапликова оно было включено в региональную госпрограмму "Развитие физической культуры и спорта". Стоимость объекта составляет 130 миллионов рублей.

Как проинформировал подрядчик, степень готовности объекта по состоянию на конец июня составляла порядка 25 процентов. Закончен нулевой цикл (фундамент), ведется монтаж металлоконструкций, проводится бетонирование лестниц, выставляется опалубка под бетонирование балок под чашу бассейна, ведутся работы по наружным инженерным сетям и коммуникациям. Бассейн планируют сдать в плановый срок в декабре этого года.

Сергей Гапликов поручил региональному Минстрою строго контролировать процесс строительства, подрядчику - не отставать от графика выполнения работ, сообщает пресс-служба главы РК.

***В состав объекта входят: ванна 25х8,5 м с 4-мя дорожками и трибунами на 60 мест, тренажерный зал, медицинский кабинет, буфет, набор административно-бытовых помещений.

Единовременная пропускная способность объекта составляет 58 человек (40 – плавательный бассейн, 18 – тренажерный зал).

После завершения строительства спортивный объект будет передан в Спортивную школу г. Сосногорска. На базе учреждения планируется организация секции по плаванию.

Комиинформ
  Ключевые слова: бассейн
  Рубрика: Общество
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