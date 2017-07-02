За два часа ухтинцы собрали для лечения Киры Наумовой 90 тысяч рублей

В Ухте продолжается сбор средств на лечение шестилетней Киры Наумовой. 2 июля волонтеры организовали на Комсомольской площади большой детский праздник. Игры, собаки-обнимаки, мыльные пузыри - сотни улыбок и одна главная – улыбка Киры.

На первое воскресенье июля пришелся пока самый теплый и светлый летний день в городе. Светлым он был благодаря счастливым лицам детей, которые могли в одном месте и поиграть в подвижные игры, и заняться творчеством под открытым небом, и почесать за ухом у пушистых собак.

Кроме того, на площади для детворы устроили настоящее шоу мыльных пузырей. Гости праздника недолго наблюдали за действом безучастно – через пару минут в руках детей оказались все необходимые инструменты, и от пузырей уже нельзя было скрыться. Неподалеку развернулась продажа товаров для детского творчества, игрушек, воздушных шаров. Вся дневная выручка будет перечислена родителям Киры.

Пространство зеленого газона прямо посреди площади заняли владельцы собак со своими питомцами, готовыми к играм и детским ласкам. Так в Ухте всегда проходит акция "Собака-обнимака". Нужно отметить, что "в плюсе" остались и дети, и животные: собаки нежились под солнцем, виляя хвостом очередному желающему их погладить, а дети самых разных возрастов нашли в хвостатых настоящих друзей.

Ящики для сбора средств в этот день были установлены в разных местах площади. Самый большой ящик стоял на территории собак-обнимак - здесь любой желающий помочь мог взять в благодарность шоколадную конфету. Ящички поменьше стояли у торговых палаток.

За два часа волонтёрам удалось собрать более 90 тысяч рублей. К концу подходит первый месяц сбора, и совсем скоро собранная сумма перевалит за миллион. На лечение необходимо десять.

"Я считаю, что для первого месяца мы собрали очень хорошую сумму. Хочу сказать спасибо всем неравнодушным, нам помогают не только ухтинцы, и даже не только жители Республики Коми, помощь приходит со всей России. Спасибо вам за добрые сердца!" – поблагодарила участников кампании по сбору средств мама Киры, Елена Наумова.

Шестилетняя "виновница праздника" все это время веселилась вместе с остальными ребятами и ела сладкую вату. Если волонтеры продолжат в том же духе, то долгожданная операция для девочки станет делом нескольких месяцев, сообщает пресс-служба администрации Ухты.