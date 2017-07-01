В Печоре водитель с признаками опьянения ударил сотрудника ГИБДД
В Печоре водитель с признаками опьянения ударил сотрудника ГИБДД.
Инцидент произошел 30 июня в 00:19. На перекрёстке ул. Московская - Школьный переулок сотрудники ГИБДД остановили автомашину "Шевроле Нива" под управлением водителя 1974 г.р., который имел признаки опьянения.
Сотрудник ГИБДД неоднократно предложил водителю пройти в патрульную автомашину для составления административного материала. Однако мужчина требование не выполнил и, оттолкнув автоинспектора, побежал с места задержания.
Сотрудник ГИБДД догнал его и попытался задержать. При задержании водитель ударил полицейского в лицо и сорвал погон на форменной одежде.
После этого сотруднику ГИБДД пришлось применить физическую силу и применить наручники.
На водителя составлены административные материалы.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Материал передан в Следственный комитет.
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