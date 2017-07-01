В Печоре водитель с признаками опьянения ударил сотрудника ГИБДД.

Инцидент произошел 30 июня в 00:19. На перекрёстке ул. Московская - Школьный переулок сотрудники ГИБДД остановили автомашину "Шевроле Нива" под управлением водителя 1974 г.р., который имел признаки опьянения.

Сотрудник ГИБДД неоднократно предложил водителю пройти в патрульную автомашину для составления административного материала. Однако мужчина требование не выполнил и, оттолкнув автоинспектора, побежал с места задержания.

Сотрудник ГИБДД догнал его и попытался задержать. При задержании водитель ударил полицейского в лицо и сорвал погон на форменной одежде.

После этого сотруднику ГИБДД пришлось применить физическую силу и применить наручники.

На водителя составлены административные материалы.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Материал передан в Следственный комитет.