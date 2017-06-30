В Сыктывдине 12-летний велосипедист попал под автобус

30 июня 2017 года, 21:45 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

В с. Палевицы Сыктывдинского района в ДТП погиб ребенок.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, трагедия произошла 30 июня около 19:08.

Напротив д.48 по улице Луговая а водитель автобуса Daewoo сбил велосипедиста.

В результате ДТП 12-летний мальчик погиб. Он скончался в машине скорой помощи.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.

Комиинформ
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД
  Рубрика: Происшествия
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