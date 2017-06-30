В Сыктывдине 12-летний велосипедист попал под автобус
30 июня 2017 года, 21:45 | Сыктывдинский
В с. Палевицы Сыктывдинского района в ДТП погиб ребенок.
Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, трагедия произошла 30 июня около 19:08.
Напротив д.48 по улице Луговая а водитель автобуса Daewoo сбил велосипедиста.
В результате ДТП 12-летний мальчик погиб. Он скончался в машине скорой помощи.
На месте ДТП работают сотрудники полиции, обстоятельства ДТП выясняются.
Комиинформ
Рубрика: Происшествия
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