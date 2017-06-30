Пострадавший в ДТП усинец "отомстил" виновнику аварии, разбив битой его машину

30 июня 2017 года, 18:33 | Усинск

Дознаватели Усинска возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в повреждении автомобиля.

Сообщение о том, что во дворе дома 19 по ул. Пионерской неизвестный мужчина повредил припаркованную машину, поступило в дежурную часть полиции поздно вечером 22 июня от очевидцев происшествия.

Две жительницы Усинска стали свидетелями того, как неизвестный битой разбил стекла автомобиля, а после, вооружившись ножом, проколол все четыре колеса транспортного средства. Происходящее одна из гражданок сняла на мобильный телефон.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В течение дежурных суток личность злоумышленника была установлена, мужчина был доставлен в отдел полиции для разбирательства.

Злоумышленник сразу сознался в содеянном, пояснив, что мотивом совершение преступления послужили личные неприязненные отношения к владельцу поврежденного авто. Ранее между злоумышленником и потерпевшим произошел конфликт.

Оказалось, что в середине мая владелец поврежденной машины спровоцировал дорожную аварию, в которой помимо других участников дорожного движения пострадал и доставленный в полицию мужчина. При этом пострадавшие в ДТП владельцы машин не смогли получить денежные выплаты на ремонт авто.

Поскольку переговоры о выплате денежной компенсации за поврежденное в ДТП авто не увенчались успехом, житель Усинска решил повредить машину виновника аварии.

Сумма причиненного ущерба составила 27 тысяч 580 рублей.

Дознание по уголовному делу продолжается, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.

Комиинформ
  Рубрика: Происшествия
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