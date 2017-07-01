В Усинске нарядили комара

В Усинске подвели итоги конкурса "Комариное дефиле", который проходил в рамках одноименного фестиваля. Из семи представленных костюмов, организаторам мероприятия необходимо было выбрать одного победителя.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, требований к материалам для изготовления конкурсных костюмов было всего два – "влагоустойчивость" и "вандалостойкость". Дизайн же наряда должен был соответствовать одной из предложенных тем: комар-нефтяник, летний гость, комар-россиянин, весенняя феерия, золотая осень, этно-комар.

Все костюмы были выполнены в соответствии с требованиями. Жюри конкурса признается, что перед ними стояла непростая задача, так как все наряды получились самобытными.

В результате "модного показа", одним из самых ярких нарядов оказался костюм "Коробейник", который сшили представители школы № 5.

Этот наряд состоит из сюртука, жилета и головного убора — картуза. Все изготовлено из черной кожи и отделано аппликацией из крупных золотых роз.

Участники и победители конкурса получили дипломы и денежные премии.

Также власти города приглашают жителей принять участие в костюмированном карнавале на закрытии фестиваля, который пройдет в День города в начале сентября. Те, кто продемонстрирует красивые костюмы комара, получат призы от организаторов.