В Усинске нарядили комара

1 июля 2017 года, 13:30 | Усинск
Фото администрации Усинска

В Усинске подвели итоги конкурса "Комариное дефиле", который проходил в рамках одноименного фестиваля. Из семи представленных костюмов, организаторам мероприятия необходимо было выбрать одного победителя.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, требований к материалам для изготовления конкурсных костюмов было всего два – "влагоустойчивость" и "вандалостойкость". Дизайн же наряда должен был соответствовать одной из предложенных тем: комар-нефтяник, летний гость, комар-россиянин, весенняя феерия, золотая осень, этно-комар.

Все костюмы были выполнены в соответствии с требованиями. Жюри конкурса признается, что перед ними стояла непростая задача, так как все наряды получились самобытными.

В результате "модного показа", одним из самых ярких нарядов оказался костюм "Коробейник", который сшили представители школы № 5.

Этот наряд состоит из сюртука, жилета и головного убора — картуза. Все изготовлено из черной кожи и отделано аппликацией из крупных золотых роз.

Участники и победители конкурса получили дипломы и денежные премии.

Также власти города приглашают жителей принять участие в костюмированном карнавале на закрытии фестиваля, который пройдет в День города в начале сентября. Те, кто продемонстрирует красивые костюмы комара, получат призы от организаторов.

Комиинформ
  Ключевые слова: фестиваль, праздник, памятник, мода
  Рубрика: Культура
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:46 30.06.2017
В Ухте Север предстанет в трех измерениях
12:30 30.06.2017
Куда сходить на выходные в Сыктывкаре
10:36 30.06.2017
Юные сыктывкарские художники представят свое видение сказок Пушкина


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Вероника. Периодически нуждаюсь в сопровождении. Могу стать хорошим другом. (Сыктывкар)
Дмитрий. Страдаю эпилепсией, мне не хватает друзей и общения. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus