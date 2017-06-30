Памятный крест восстановили в Инте во время субботника

Памятный крест восстановили в Приполярье во время субботника. Крест, установленный в 2005 году в память о незахороненных погибших заключенных одного из интинских лагерей, упал в феврале 2017 года. По мнению музейных работников, без вмешательства вандалов не обошлось.

За 12 лет памятное место на берегу реки, отмеченное крестом, стало неотъемлемой частью "Кольца покаяния" - маршрута, по которому интинцы и гости Приполярья посещают памятные места города, связанные с историей ГУЛАГа. О необходимости восстановить памятный крест напомнил сотрудник Интинского краеведческого музея Николай Баранов, по эскизам которого он был изготовлен.

"Инициатива установить памятный крест принадлежала первому директору нашего музея Любови Малофеевской, - рассказал Н. Баранов. – Были оформлены документы, вместе с главным архитектором города выбрано место. Крест установили 6 октября 2005 года. Сделали это совместно работники музея, ТЭЦ, члены общественной организации "Мемориал", молодежные объединения".

30 октября того же года в День памяти жертв политических репрессий в торжественной обстановке во время митинга крест освятил епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим. Место выбрано не случайно. Выше по реке, за тем местом, где сейчас находится завод железобетонных изделий, в 1937-1938 годах находился первый лагерь для заключенных, которые занимались разведкой интинского угольного месторождения. Заключенные жили в палатках по 200-250 человек.

По воспоминаниям выживших заключенных, зимой, когда смертность в лагере была особенно высокой, умерших ежедневно выносили из палаток и складывали на левом берегу реки. Весной во время половодья трупы смывало водой и уносило. Этот крест был установлен в память погибших заключенных, которые даже не были похоронены по религиозным или иным канонам.

Предложение восстановить крест поддержали коллеги Н. Баранова - работники музея, тем более, что Год добрых дел, объявленный главой республики, - лучшее время для реализации таких идей. На просьбу музейщиков о помощи с готовностью отозвались работники городского учреждения народного образования, где есть не только крепкие рабочие руки, но и необходимая техника. Чтобы воплотить в жизнь все задуманное, решили организовать субботник.

"Большая часть работников музея – женщины, - рассказал директор интинского краеведческого музея Иван Проскурин. - Так что собственных рабочих рук и технических возможностей для восстановления креста нам не хватило бы. После окончания рабочего дня мужской коллектив музея вместе с работниками ГУНО погрузил крест на их машину и перевезли его с того предприятия, где он хранился, на берег".

Совместными усилиями участники субботника пробурили скважину необходимой глубины для надежной установки креста. С помощью камней и цементного раствора крест укрепили в вертикальном положении. Позже, когда раствор затвердеет, на кресте закрепят икону. Передать ее обещал настоятель интинского Свято-Троицкого храма.