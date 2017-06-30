Территорией, свободной от наличных, станет Корткеросский район

30 июня 2017 года, 14:30 | Корткеросский
Фото Сбербанка

Руководство Коми отделения Сбербанка и руководитель администрации Корткеросского района Василий Гончаренко обсудили вопросы реализации в Короткеросском районе пилотного проекта "Безналичная деревня".

Проект предполагает выпуск жителям Корткеросского района банковских карт с индивидуальным дизайном и встроенным приложением, которое будет использоваться в сфере здравоохранения и на транспорте.

Ориентировочный срок запуска пилотного проекта – IV квартал 2017 года.

Напомним, 2 июня 2017 на Петербургском международном экономическом форуме Сбербанк и Республика Коми заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Коми Сергей Гапликов.

В числе направлений сотрудничества — создание "Карты жителя Республики Коми", единого платёжно-идентификационного инструмента для жителей региона. Соглашение также предусматривает создание на базе Корткеросского района территории, свободной от наличных денег, путём внедрения современных платёжных инструментов и технологий.

"Мы стараемся развивать современные сервисы не только в банковской сфере. Для нас важно, чтобы каждый новый продукт был универсален и мог заметно упростить жизнь человека. Именно с этой целью и реализуется проект "Безналичная деревня". Наряду со стандартными операциями, такими как снятие наличных, оплата товаров и услуг в торговых точках, оплата квитанций за ЖКУ, жители района смогут оплачивать проезд на транспорте, записываться на прием к врачам и получать лекарственные рецепты с помощью одной только банковской карты" - пояснила заместитель управляющего Коми отделением Сбербанка Алина Хвищук.

Комиинформ
  Ключевые слова: Сбербанк
  Рубрика: Экономика
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