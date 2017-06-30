Участников форума "Инноватика: Крохаль 2017" ждет насыщенная развлекательная программа

Помимо плотной образовательной программы участников форума "Инноватика: Крохаль 2017" ждет насыщенная развлекательная часть. Вечернее наполнение форума в Крохале выстроено так, чтобы эмоционально сблизить участников, дать возможность раскрыться талантам и порадовать любителей различных видов активного отдыха.

Программа седьмого республиканского образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" составлена таким образом, чтобы его участники смогли использовать свое время с максимальной пользой. Для лекций, тренингов, практических занятий с экспертами и консультаций организаторы отвели большую часть дня – с 10 до 19 часов с перерывом на обед. Вечернее время детально расписала арт-директор форума Екатерина Никандрова, предусмотрев развлечения для всех участников. В числе запланированного: концерты от неформальных групп Сыктывкара и Ухты, интеллектуальная игра в стиле популярного ТВ-ШОУ, патриотический вечер. В один из вечеров на Инноватике" развернется "Арбат" со спортивной, развлекательной и концертной зонами, мастер-классами по социальным танцам и фото, мастер-классом от знаменитого коллектива УГТУ United Bit, сплавом на байдарках.

"Программа каждого вечера формировалась исходя из темы дня и загруженности участников. Сверхзадачей развлекательной программы стало объединение участников. Именно в период вечерних мероприятий ребята из разных муниципалитетов, организаций и направлений будут взаимодействовать, общаться и налаживать контакты. Мы добавили количество общих сборов, что позволит ребятам видеться чаще, ощущать старт и законченность каждого дня, позволит подводить итоги того, насколько полезен был именно этот день", - рассказала о принципах формирования развлекательной части "Инноватики" арт-директор форума Екатерина Никандрова.

Также в графике вечерних мероприятий форума – открытая выставка муниципалитетов и организаций, которые представляют участники "Инноватики". В одном выставочном помещении будут собраны плакаты, презентации, фотографии, газеты, раздаточный материал, сувенирная продукция – все, что привезут с собой для представления своего района участники. Центром выставки станет сцена, на которой выступят делегации с творческими презентациями и номерами.

"Основная идея и сверхзадача - объединение и эмоциональный настрой участников: они не должны хотеть уехать с форума, не смотря ни на палатки, ни на дожди и комаров! Им должно быть там хорошо и с нами, и друг с другом", - определила свои задачи арт-директор форума.

Напомним, с 3 по 8 июля 2017 года пройдет республиканский молодежный образовательный форум "Инноватика: Крохаль 2017". Седьмая по счету "Инноватика" будет посвящена Году экологии в России. Организаторами выступают Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, ФГБОУ ВО "Ухтинский государственный технический университет", ФГБОУ ВО "Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина", ГАУ Республики Коми "Республиканский центр поддержки молодежных инициатив".

В рамках форума будут работать восемь образовательных программ: "Молодежные медиа", "Ты – предприниматель", "Технопарк", "Волонтерство", "Патриотизм", "Творчество", "Молодежное самоуправление", "Кадры государственной молодежной политики". Также пройдет конкурс молодежных идей "Конвейер проектов". Авторы лучших работ по итогам защиты получат денежные призы до 50 000 рублей, сообщает пресс-служба организаторов.