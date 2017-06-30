Сегодня, 30 июня, в Выльгорте вновь заработает фонтан, который бездействовал в течение более двух лет. Инициатором ремонта выступила руководитель местной администрации Елена Доронина.

"Фонтан появился у нас еще в 2014 году, но последние пару лет не работал после поломки установленного на нем бюджетного, не фонтанного насоса. В год добрых дел решено было полностью восстановить работоспособность и внешний вид фонтана. Для этого задействованы средства из бюджета Выльгорта", - рассказала она.

На сегодня отреставрирована чаша фонтана, облицована снаружи, окрашена внутри, сегодня устанавливается новый специальный фонтанный насос. Сегодня же будет запущена подача воды.