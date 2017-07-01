В детских оздоровительных лагерях Коми заработали вторые смены летней кампании в регионе

В детских лагерях Коми начались вторые смены. Так, в "Гренаде" открылась досугово-оздоровительная смена "Русский космос", программа которой способствует углублению знаний по астрономии и формированию у детей программы интереса к научно-исследовательской деятельности. По словам организаторов, ребята станут участниками сюжетно-ролевой игры "Космические исследования", в ходе которой получат первоначальные знания в области астрономии.

В "Чайке" заработала смена с точно такой же тематикой. На время ее открытия лагерь превратился в космодром. На его территорию прибыл автобус с учеными и космонавтами для подготовки к покорению космического пространства. На космодроме "Чайка" на БТРе выдвинулась ракета "Покорители космоса-1". С помощью совместного обратного отсчета ребята запустили ракету, тем самым открыв смену.

Во время открытия смен в "Гренаде" и "Чайке" родители могли наблюдать за своими детьми в прямом эфире, подключившись к онлайн-трансляции, которая велась из официальных групп лагерей "ВКонтакте".

В "Мечте" программа досугово-оздоровительной смены патриотической направленности "Под флагом Черноморского флота" является продолжением программы "Семь футов под килем". Важная роль отводится знакомству детей с историей Черноморского флота в гармоничном сочетании в себе творческо-познавательной, оздоровительной и игровой деятельности участников смены.

Участниками этой программы являются дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, и дети из муниципальных образований Республики Коми в возрасте от 8 до 16 лет.

Реализуемая работа морской академии поспособствует расширению у детей знаний об истории развития флота и мореплавания в России, развитию потребности в изучении истории своего края и Отечества, а также поспособствует формированию знаний в области морских специальностей;

Всего за эти смены в "Гренаде", "Мечте" и "Чайке" отдохнут в общей сложности более 700 детей и подростков из Республики Коми.