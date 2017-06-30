В Коми впервые пройдет турнир Специальной Олимпиады по мини-футболу

1 июля в Сыктывкаре на базе Республиканского Эжвинского психоневрологического интерната стартует турнир Специальной Олимпиады Республики Коми по мини-футболу "Футбол без границ".

Как сообщил заместитель директора ГБУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд по адаптивным видам спорта и развитию адаптивной физической культуры" Виктор Пунегов, за медали в соревнованиях поборются спортсмены из Вологды, Татарстана, Кирова и Республики Коми.

"Турнир Специальной Олимпиады мы проводим впервые. Я считаю, это очень значимое событие как для нас, так и для участников. Ведь соревнования дают возможность спортсменам познакомиться с ребятами из других регионов, обменяться опытом – это очень важно для профессионального роста", - отметил Виктор Пунегов.

Состязания пройдут по круговой системе: команда-победитель определяется по наибольшей сумме набранных очков. За победу в каждой игре присуждается три очка, за ничью – одно очко, за поражение – ноль очков. В случае одинакового результата по итогам всех матчей у двух и более команд победитель определяется в личной встрече, далее - по соотношению мячей во всех встречах, сообщает пресс-служба Минспорта РК.