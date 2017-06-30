Интернет-мошенникам не удалось обмануть двух эжвинских пенсионеров

В отдел полиции №2 УМВД России по Сыктывкару поступило заявление от женщины 1960 года рождения, которая сообщила, что неизвестные лица пытались похитить у нее 120 тысяч рублей.

Пенсионерке позвонил мужчина, который представившись ее сыном, сообщил, что попал в беду. Женщина, задав вопросы, ответы на которые ее смутили, поняла, что ей звонят мошенники. Перезвонив сыну, заявительница убедилась, что с ним все в порядке и немедленно сообщила о происшествии в полицию.

Аналогичная ситуация произошла и с другой пенсионеркой из Эжвы. Женщина, которой также позвонил на домашний телефон якобы сын, пыталась выяснить, что произошло. Пенсионерка готова балы заплатить, однако требуемой телефонным собеседником суммы – 250 тысяч рублей – у нее не было.

Пенсионерка, будучи полностью уверенной, что говорит с сыном, пояснила, что в наличии есть только 50 тысяч рублей, которые она и может передать посредством онлайн-банка. То обстоятельство, что звонивший быстро согласился на меньшую сумму, смутило эжвинку. Поэтому прежде чем осуществить перевод, она решила проверить информацию и созвонилась с сыном. На ее счастье сын сразу ответил и рассказал, что с ним все в порядке. После этого женщина позвонила в полицию.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст.30 и ч.2 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (попытка мошенничества).

МВД по Коми призывает всех жителей республики быть бдительными и не поддаваться на уловки телефонных мошенников.

Если вам на телефон позвонил неизвестный, не спешите выполнять его просьбы, тем более, если речь идет о передаче денежных средств. Посоветуйтесь с родственниками и друзьями, как поступить в данной ситуации, не предпринимайте никаких поспешных действий самостоятельно, сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми.