Правительство РФ рассмотрит возможность субсидирования внутренних авиаперелетов

30 июня 2017 года, 12:15 |
Фото из архива "Комиинформа"

Комитет по экономической политике Совета Федерации направил в правительство России инициативу о возможности введения субсидий на туристические авиаперевозки внутри страны. Предполагается, что вложения должны окупиться минимум в двукратном объеме за счет налогов.

По оценке ВЦИОМа и Высшей школы экономики, порядка 30 млн россиян готовы отдыхать в России при наличии финансовой возможности.

"Если перелеты станут доступнее, большинство граждан, которые сейчас отдыхают дома и на дачах, с удовольствием отправятся на российские курорты", — сказал "Известиям" директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь" Александр Осауленко.

Согласно подсчетам сенаторов, при объеме субсидий в 2 млрд рублей в федеральный бюджет в виде налогов вернется 4,3 млрд, а в региональные — 2,1 млрд рублей. Кроме того, за счет субсидирования российские курорты смогут на равных конкурировать с зарубежными.

Комиинформ
  Ключевые слова: рейс, субсидия, отдых
  Рубрика: Экономика
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