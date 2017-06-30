Россияне стали чаще ездить на такси

Россияне стали чаще пользоваться услугами такси. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

В 2014 году такси предпочли 22 млн человек, в 2015-м — 27 млн, а в 2016-м — 45 млн. В это же время, согласно статистике, количество перевезенных автобусами пассажиров с 2014 по 2016 год составило 11,296 млрд, то есть снизилось примерно на 2%. Число пассажиров метро также уменьшилось — на 3,4%, до 3,312 млрд человек, трамваев — на 10%, до 1,397 млрд, а троллейбусов — на 18%, до 1,483 млрд.

Как пишут "Известия", эксперты отмечают, что такая динамика связана с уменьшением количества автобусов и троллейбусов и ростом стоимости проезда в общественном транспорте при одновременном снижении цен на такси.