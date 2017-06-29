Михаил Порядин собирает экспертов

29 июня 2017 года, 23:48 | Ухта
Фото Антона Пархачева

Глава Администрации Республики Коми Михаил Порядин распорядился сформировать на площадке комитетов Государственного Совета Республики Коми экспертную группу по вопросу строительства объекта санавиации - вертолётной площадки - в посёлке Шудаяг.

Предлагаемые варианты для строительства - старая неэксплуатируемая вертолетная площадка в двух километрах от больницы и проект строительства в непосредственной близости от больницы - требуют, по мнению Михаила Порядина, более тщательного анализа и, возможно, поиска альтернативного решения.

Как пояснил в телефонном разговоре с корреспондентом "Комиинформа" Михаил Порядин, первоочередная задача сегодня – сохранение человека: "Нас и так слишком мало для этих огромных пространств. Ежегодно из-за промедления мы теряем жизни сотен людей. Пока эти люди чужие, мы не замечаем. Когда это касается наших родных, не дай Бог, все заметят, как быстро прилетела скорая помощь, смог ли сесть вертолёт и так далее. Старая площадка лежит через мост, в двух километрах от больницы. А если гололёд, ДТП, метель? Такая помощь уже не будет "скорой". Но есть актуальное мнение жителей Шудаяга и некоторых экспертов, что новый проект - строительства близ больницы - тоже имеет слабые стороны. Но решение принимать придётся. И конечно, не на улице и не в социальных сетях такие решения принимаются", - отметил он.

По словам М. Порядина, сегодня он провел встречи с депутатом Государственного Совета Республики Коми Александром Макаренко, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания России Ольгой Савастьяновой, министром здравоохранения Республики Коми Дмитрием Березиным, заместителем генерального директора АО "Комиавиатранс" Анатолием Самойловым, главным врачом Территориального центра медицина катастроф Михаилом Суриным, депутатом Госсовета Республики Коми Екатериной Руденко.

"Решение, как двигаться дальше, есть - на площадке Госсовета с привлечением всех сильнейших экспертов. Еще раз повторю: в деле спасения жизней нет места эмоциям и политике. Хочу предостеречь политические партии и отдельных политиков - медицина, скорая помощь, жизнь человека: не тот объект на котором нужно искать славы. Это работа. И она ведётся", - подчеркнул Михаил Порядин.

Комиинформ
  Рубрика: Общество
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