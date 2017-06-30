Годовалого Савву Соловьёва из Удоры прооперировали в клинике Алмазова

Годовалый Савва Соловьёв из Кослана Удорского района Коми прооперирован в федеральной клинике 27 июня. Напомним, мальчик родился с аномалией развития костей черепа (саггитальный краниосиностоз головы).

26 июня его госпитализировали в Северо-Западный Федеральный медицинский исследовательский центр им.В.А Алмазова Минздрава России на коррекционную операцию.

В Коми был объявлен сбор в помощь малышу и его семье. Саму процедуру сделали по квоте Минздрава Коми. Средства были необходимы для оплаты дороги к месту лечения и обратно, а также проживания мамы малыша вне медучреждения в послеоперационный период, пока он будет находиться в реанимации.

Как сообщила "Комиинформу" мама Саввы Юлия Соловьёва, сын в стабильном состоянии. Конечно, сейчас пока есть послеоперационные сложности. "Вчера его ко мне перевели. Капризничает, температура. Отек на лице, глазки закрыты, пока не видит. Но самое страшное позади", - подчеркнула собеседница.

Впереди долгое и дорогостоящее восстановление, с которым одним только родителям не справиться в связи с трудной финансовой ситуацией. Сбор пожертвований не закрыт, поскольку пока четкой суммы для реабилитации не названо.

"Искренне от всего сердца будем рады любой помощи. Полпути уже пройдено, осталось совсем чуть-чуть, но это займет целый год", - сказала "Комиинформу" крестная мама мальчика Валерия Абрамова.

Как помочь Савве:

Средства можно перечислить на счёт Сбербанка 5469280011728285 либо через мобильный банк 79041052983.

По всем вопросам можно обращаться по номеру телефона: 89041052983,89121822465 (Соловьёва Юлия Николаевна).

Отчеты о перечислениях и расходах будут регулярно выкладываться в группе помощи Савве Соловьёву в соцсети.