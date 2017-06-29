Житель Эжвы отметил вековой юбилей

Сегодня вековой юбилей отмечает житель Эжвы Павел Иванович Малыгин. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов навестил юбиляра и передал ему персональное поздравление от президента России Владимира Путина.

Павел Иванович родился на территории современного Татарстана в крестьянской семье. Когда началась Великая Отечественная война, служил на Дальнем Востоке, где участвовал в советско-японской войне. Был демобилизован в 1955 году. В 1956 году вернулся в Татарскую АССР, в родное село Мансурово, где его ждала жена с двумя детьми, работал в колхозе бригадиром. Овдовев, в 1978 году вслед за старшим сыном, который трудился на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, переехал в Эжвинский район Сыктывкара Коми АССР, где и работал в системе жилищно-коммунального хозяйства до выхода на пенсию. Женился во второй раз. У Павла Ивановича одиннадцать детей, много внуков и правнуков. С детства он увлекался пчеловодством и продолжил им заниматься после войны. Избирался народным заседателем.

Награждён медалью "За победу над Японией" и юбилейными медалями. В 2014 году ему присвоено звание "Почетный ветеран города Сыктывкара".

Несмотря на преклонный возраст, сохраняет бодрость духа, оптимизм, сообщает пресс-служба мэрии.

***В течение июля именные поздравления с юбилеем получат 12 долгожителей города.