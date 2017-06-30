Июль в Коми начнется с прохладной погоды

30 июня 2017 года, 6:10 |
Фото из архива "Комиинформа"

В пятницу, с отходом циклона за Урал, погода начнет налаживаться. Уже днем дожди пройдут лишь в крайних южных и восточных районах. При этом заметного потепления не произойдет, температурный фон по-прежнему останется ниже климатической нормы на 2-4С.

Июль начнется с прохладной погоды и на большей части территории сухой — скажется влияние области высокого давления из Арктики. В арктическом воздухе в ночные часы температура будет опускаться в основном до 4...9С, на крайнем севере до 1...3С. Днем воздух будет прогреваться до 17...22С, крайнем севере — до 11...16С.

И только на крайнем юге погода будет отличаться. Под влиянием циклона с запада, смещающегося через Кировскую область на восток, пройдут дожди, но температура воздуха заметно отличаться не будет, сообщает ЦГМС по Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: Погода, июль
  Рубрика: Погода
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