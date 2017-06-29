Куратовские пожарные готовятся к республиканскому празднику

Работники ПЧ№132 отряда ППС РК №13 (с. Куратово Сысольского р-на) готовятся к приёму гостей. Ежегодно в начале июля в селе Куратово проходит республиканский праздник поэзии и народного творчества "Менам муза" (Моя муза). В этом году он запланирован на 2 июля.

Личный состав, свободный от несения службы, во главе с начальником части Василием Напалковым оказал помощь администрации сельского поселения. Возле Дома культуры и музея села Куратово пожарные скосили борщевик и траву. При этом они принесли собственный садовый инструмент, что позволило намного быстрее справиться с поставленной задачей. В целом было скошено территории порядка полгектара.

В акции "Поддержим делом", инициированной республиканским Управлением ППС и ГЗ, регулярно участвуют работники территориальных подразделений. Они безвозмездно и активно помогают своим односельчанам в благоустройстве быта и территорий.

Напомним, праздник "Менам муза" посвящен основоположнику коми литературы, поэту, учёному Ивану Куратову и проводится на его малой родине, в Куратово ежегодно. По словам организаторов, празднику куратовской поэзии – почти 40 лет. Впервые такое торжество состоялось в мае 1978 года в рамках Куратовских чтений, сообщает пресс-служба ведомства.