Усть-Вымский Дом культуры значительно обновился благодаря партийному проекту

Депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова побывала в обновленном Доме культуры села Усть-Вымь. Два года дом культуры не могли обновить из-за недобросовестных подрядчиков. Они просто исчезали, предварительно договорившись о работах.

Сейчас ремонт закончен, Дом культуры готов к проведению мероприятий для жителей и гостей района.

Депутат побывала в новой библиотеке, расположенной в здании Дома культуры. Ее сотрудники подчеркнули, что сам библиотечный фонд давно не пополнялся, на что парламентарий пообещала помочь с этим.

"В прошлый приезд мы отсюда почти "выползали". Здесь был и грибок на стенах, и штукатурка отваливалась. Поэтому одной из наших основных задач было привести это учреждение в порядок. Это удалось благодаря партийному проекту", - подчеркнула О.Савастьянова.

Вместе с тем она рассказала, что накануне Госдума приняла решение увеличить финансирование отрасли культуры на 3 миллиарда рублей. Увеличение финансирования позволит выделять больше грантов на улучшение положения культуры. А республиканское отделение партии "Единая Россия" в следующем месяце объявит свой грант. К участию в проекте депутат пригласила земляков.

Здание Дома культуры имени Г.П.Лыткиной в Усть-Выми было построено в 1976 году. По сведениям БТИ, износ здания на 2002 год составляет 5%.

За счет местного бюджета в 2015 году здесь проводились работы по устройству доступной среды на сумму 698 тысяч 380 рублей. В 2016-ом отремонтировали кровлю на 682 тысячи 912 рублей.

В 2017 году провели ремонт потолка зрительного зала на сумму 334 тыячи 286 рублей, библиотеки, кабинета директора танцевального зала и фойе на сумму 798 тысяч 453 рубля.

На 2017 год по проекту "Единой России" "Местный Дом культуры" предусмотрено 797 тысяч из федерального, республиканского и муниципального бюджетов на приобретение театральных кресел.

Сейчас по проекту подготовлены документы на проведение электронного аукциона. Планируемая дата извещения о проведении электронного аукциона - 3 июля. Контракт намерены заключить в конце июля.

Село Усть-Вымь - лицо Усть-Вымского района и центр православия Коми на федеральном и международном уровнях. В связи с этим значимость Дома культуры возрастает многократно. Здесь проводятся мероприятия районного и республиканского значения. С 1952 года в ДК работает народный фольклорный коллектив "Сударушка".