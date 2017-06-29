Начальник отдела РУСАДА высоко оценила антидопинговую работу в Коми

29 июня 2017 года, 15:46 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачёва

Начальник отдела реализации образовательных программ российского антидопингового агентства "РУСАДА" Маргарита Пахноцкая посетила Сыктывкар, чтобы принять участие в коллегии Минспорта Коми по реализации образовательных антидопинговых программ в регионе.

С утра чиновник РУСАДА побывала в бассейне "Орбита" и на Республиканском лыжном комплексе им.Р.Сметаниной.

"Впечатления очень позитивные. Я вижу, что люди мотивированы на борьбу с допингом. И не только спортсмены и тренеры, но и спортивные чиновники имеют документ, что они закончили обучение на недавно запущенной платформе по антидопинговому образованию", - отметила М.Пахноцкая.

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Сегодня все антидопинговые агентства мира делают большой акцент на профилактику допинга. Делается все, чтобы обеспечить людей, занимающихся спортом, необходимой информацией о запрещенных стимуляторах. 70% нарушений происходит от незнания антидопинговых правил, несвоевременного оформления документов, если спортсмен проходит лечение.

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Министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной отметил, что после известных случаев с дисквалификацией российских спортсменов по всей стране масштабно началась антидопинговая работа.

"Республика Коми пока на два шага впереди. У нас эта работа отлажена. Наша задача – довести информацию до максимального количества спортсменов. От представителей РУСАДА мы надеемся получить конкретную эффективную информацию", - заявил Н.Бережной.

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Образовательные программы существуют для всех категорий спортсменов: от детей, которые занимаются любительским спортом, до профессиональных атлетов. Есть информация, как действовать в конкретных ситуациях, в случаях болезни, травмы, как вести себя на допинг-контроле и так далее.

Илья Баканов
  Ключевые слова: спортсмены, образование, допинг
Персоны: Бережной Николай Михайлович
  Рубрика: Спорт
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