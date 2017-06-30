Ветеранов и пожилых жителей Студенца переселят в комфортные "городские" условия

30 июня 2017 года, 11:05 | Усть-Вымский
фото Ярославы Пархачевой

В поселке Студенеец готвится к сдаче новый 12-квартирный жилой дом. Местные жители готовятся к переезду уже в июле.

Депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова в рамках рабочей поездки в Усть-Вымский район осмотрела одно-, двух- и трехкомнатные квартиры нового дома по улице Лесная, построенного по программе переселения из ветхого и аварийного жилья.

Как подчеркнул глава муниципалитета Василий Лютоев, это здание - не из тех, что называют "карточными домиками", он сделан в современном кирпичном исполнении. Будущие жильцы долгие годы проживали в аварийных помещениях. В основном, это пожилые граждане и ветераны, которые в свое время первыми осваивали здесь леспромхоз.

Этот дом - первый, построенный по программе переселения из ветхого аварийного жилья. Всего в поселке нуждаются в улучшении жилищных условий еще более ста семей.

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Контракт на строительство 12-квартирного жилого дома в поселке Студенец был заключен с ООО "Медиал-Полимер" в 2016 году. Стоимость строительства составила 19 402,5 тыс. рублей. Построено двухэтажное здание с двумя подъездами общей площадью 628,76 кв.м.

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Дом в кирпичном исполнении с навесной фасадной системой, обшит металлическим сайдингом с наружным утеплением стен, полностью благоустроен.

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Каждая квартира имеет индивидуальное газовое отопление. Водоснабжение выполнено из придомовой скважины с качественной питьевой водой. Применены современные материалы в отделке помещений: натяжные потолки, оконные блоки ПВХ, би-металлические обогревательные приборы.

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Сейчас на объекте ведутся пусконаладочные работы газового оборудования. Ввод запланирован на 7 июля 2017 года.

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Ярослава Пархачёва
  Рубрика: Политика
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