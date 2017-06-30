Галина Киселёва: "Нельзя закрывать глаза на сложность выполнения грандиозных планов"

Сильный характер, уверенность в себе и в команде, глубокое знание болевых проблем республики, четкое понимание вектора ее развития – вот первое впечатление, которое сложилось у председателя Общественной палаты Коми Галины Киселёвой после прочтения интервью с главой республики Сергеем Гапликовым, опубликованным на ленте ИА "Комиинформ".

"Я помню лейтмотив его праймериз: "Вам не будет стыдно за меня". Да, очень хочется видеть результаты от реализации грандиозных планов. Но мы не можем закрывать глаза на сложность их воплощения – не в сказке живем, нет ни "щучьего веленья", ни золотой рыбки... Требуется время, упорство, постоянный кропотливый труд. И люди, о которых с теплотой говорит глава республики. Именно на них на деле надо опираться, требовать от чиновников всех рангов, а может, даже и учить их работать с активистами, с общественниками, порой очень неудобными, но желающими быть полезными своей родине", - считает Г.Киселёва

Она признает, что зачастую дистанция между общественниками и властью слишком велика. И для некоторых чиновников общественники – вообще головная боль, обуза.

"Надо смелей объединять желания активных людей и ресурсы государства на любом уровне. Только сопричастность каждого к общему делу сможет достичь цели и сделать наш край по-настоящему – заслуженно - процветающим. Только так можно создать сильную державу, нашу общую российскую семью, которой все по плечу. И успех будет обеспечен на все 100%", - подчеркнула председатель ОП РК.