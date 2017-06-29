Сыктывкарский детский сад №19 отремонтируют за 4 миллиона рублей

Детский сад №19, расположенный в поселке Краснозатонский, к новому учебному году значительно обновится. В этом убедился и мэр Сыктывкара Валерий Козлов, который сегодня проинспектировал подготовку дошкольных образовательных учреждений. Общая сумма ремонтных работ составляет около 4 млн. рублей.

Зданию №1 уже 37 лет. Остальные два еще старше: это деревянные постройки середины прошлого века.

Основная часть расходов, 2,5 млн., пошла на частичный ремонт кровли в первом корпусе. Крыше более 20 лет, поэтому она требовала ремонта, в последнее время начала протекать.

"Мы участвовали в конкурсе в электронной форме. Выбрали эту процедуру потому, что при аукционе выигрывает тот, кто предложит наименьшую цену. Здесь мы можем заявить свои требования: опыт подрядчика, наличие материально-технической базы. Так мы сможем выбрать наиболее эффективного подрядчика", - рассказала директор детского сада Марианна Косолапова.

Пока идут подготовительные работы по ремонту кровли. С начала июля детский сад, который посещают 524 ребенка, закроют. Основные работы начнутся, когда детей там не будет. К 15 июля все работа должна быть закончены.

"Детей родителей, нуждающихся в присмотре за ребенком, мы устраиваем к нашим соседям, в детский сад №65. Остальные будут отдыхать. Детям тоже нужен отпуск", - пояснила М.Косолапова.

Еще одно крупное вложение – строительство прогулочной веранды на территории здания №3. Более миллиона было потрачено на покупку так называемых малых архитектурных форм - качелей, каруселей и прочих конструкций.