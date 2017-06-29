В Сыктывкаре в ДТП погиб водитель "четырнадцатой"

29 июня 2017 года, 8:25 |
Фото УГИБДД МВД по Коми

В Сыктывкаре в ДТП погиб водитель "четырнадцатой".

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоинспекции региона, ДТП произошло 28 июня около 22:02 в м.Лесозавод.

Водитель 1991 г.р, управляя автомашиной "Тойота Марк", двигался по автодороге Сыктывкар – Троицко–Печорск со стороны п.Краснозатонский в направлении ул.Северной.

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На 5 км дороги он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомашиной ВАЗ 2114 под управлением водителя 1980 г.р.

В результате ДТП пострадали водитель ВАЗа и 27-летний пассажир "Тойоты".

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Водителя "четырнадцатой" госпитализировали с травмами головы, живота, грудной клетки, переломом бедра. Всю ночь за его жизнь боролись врачи, но сегодня утром мужчина скончался.

О водителе "Тойоты" известно, что за год он 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

Машину водит с 2010 года.

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Ольга Белова
  Ключевые слова: ДТП, ГИБДД, Сыктывкар
  Рубрика: Происшествия
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