Фонд "Серебряная тайга" оштрафовали за связанное с иностранными деньгами административное правонарушение

Сыктывкарский городской суд признал фонд "Серебряная тайга" виновным в совершении правонарушения по статье 19.34 КоАП (Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента). Заседание по заявлению Минюста Коми прошло сегодня, 28 июня. Представители фонда на заседании не присутствовали

Фонд обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей. Исполнить решение можно в течение 60 дней, а обжаловать - в течение 10 дней.

Напомним, фонд "Серебряная тайга" 14 июня признали иностранным агентом.

Представитель Минюста Коми сообщил в суде, что состав административного правонарушения выявлен в ходе внеплановой документарной проверки на основании обращения гражданина.

В ходе проверки были выявлены признаки политической деятельности, а именно, обращение в органы политической власти с целью изменения их структуры, влияния на формирование политической системы республики. Обращения, по информации Минюста, ушли в Госсовет, главе Коми, министру промышленности. Вопрос касался слияния двух министерств - Минприроды и Минпрома. В обращении было сказано о негативных последствиях объединения двух министерств.

Кроме того, некоммерческая организация, согласно букве закона, получающая иностранные деньги и планирующая политическую деятельность, должна была самостоятельно заявиться и встать в реестр иностранных агентов до того, как эту деятельность организовала. Фонд с такими заявлениями в Минюст не обращался.

На вопрос судьи о цели деятельности фонда Минюст сослался на устав "Серебряной тайги", в котором говорится о "содействии оказанию поддержки участникам лесных отношений в развитии устойчивого управления лесами Коми и других регионов России". В основном, это природоохранная деятельность.

Судья уточнил, получал ли фонд поддержку из иностранных источников. Как пояснил представитель Минюста, финансовая помощь оказывалась. Она подтверждена документами, в том числе банковскими и договорами. Сама "Серебряная тайга" не отрицает иностранную поддержку и отчитывается об этом ежегодно.

Договор у фонда есть со всемирным Фондом охраны природы и с архангельской организацией, которая получает деньги из этого же фонда и опосредованно перечисляет в "Серебряную тайгу".

Получение иностранных денег нарушением не является, пояснил представитель Минюста. Административный состав выявлен в результате деятельности иностранного агента - организация самостоятельно не включилась в реестр иностранного агента.

Минюст после проверки составил административный протокол о нарушении, которое влечет за собой санкции в виде штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование.

*** Коми региональный некоммерческий фонд "Серебряная тайга" создан в 2002 году на основе Сыктывкарского Отделения Всемирного Фонда Дикой природы (WWF) и реализует проекты "Модельный лес "Прилузье", "Лесная деревня", "Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ)", "Модельная река Мезень", "Оценка долговременного воздействия лесозаготовок на водные ресурсы".