Двое школьников Коми своими глазами увидят запуск ракеты с Байконура

Активисты Российского движения школьников Коми Елизавета Хоша и Евгений Иевлев по итогам конкурсного отбора получили право отправиться на Всероссийский детский космический фестиваль, который состоится в Байконуре с 26 по 30 июля.

В рамках фестиваля 74 российских школьника поедут на космодром, где встретятся с председателем РДШ, космонавтом Сергеем Рязанским и проводят командира корабля "Союз" в полет на Международную космическую станцию. Разумеется, для детей организуют экскурсию по Байконуру и встречи с космонавтами. Благодаря небольшой образовательной программе они смогут узнать о космосе то, чего нет в школьной программе.

Как рассказал "Комиинформу" координатор РДШ Василий Андреев, оба ребенка – уникальные активисты движения и абсолютно достойны этой поездки. Они должны были прислать свое портфолио и проект по развития движения. На конкурсный отбор воркутинка Е.Хоша представила проект по медиаволонтерству, созданию приюта для животных и доброго отношения к четвероногим. А Е.Иевлев из Объячево грамотно оформил свою идею по созданию детской медиастудии на базе школы.

Также В.Андреев отметил огромную роль руководителей площадок РДШ, которые учат детей быть активными членами общества, и без которых школьники вряд ли смогли бы своими глазами увидеть взлет ракеты.