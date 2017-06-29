На реабилитационный курс тяжелобольной Ирине Храмцовой из Коми собрана большая часть средств

29 июня 2017 года, 14:30 | Усть-Вымский
Фото: vk.com

На реабилитационный курс тяжелобольной Ирине Храмцовой из Коми собрана большая часть средств. Сбор благотворительных пожертвований для 37-летней мамы четырехлетнего мальчика продолжается.

Напомним, Ирина страдает болезнью, которая пока не изучена. Это боковой амиотрофический склероз, или БАС - медленно прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, при котором происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличам и последующей атрофии мышц.

Женщина прошла два курса лечения в Пекине, после которого отмечались значительные улучшения в состоянии: Ирина потихоньку начала сама ходить. Прерывать лечение нельзя.

Сборы на первый курс (28 тысяч долларов) шли очень тяжело. Семья продала недвижимость и транспорт, взяла кредиты, жителям республики помогали неравнодушные благотворители.

Средств на второй курс лечения у семьи уже не было. Похожие процедуры Ирине сделали в Москве. Они обошлись в 415 тысяч и 365 тысяч рублей за два подхода. Однако такого эффекта, как от лечения в Пекине, не было.

Всего на третий курс в Китае необходим 1 миллион 386 тысяч рублей.

На сегодня жертвователям удалось собрать основную часть средств - 941 тысячу 468 рублей. Как только сумма будет собрана, Ирина сразу же отправится на лечение.

Помочь Ирине Храмцовой можно следующим образом:

Карта VISA Сбербанка (На имя Храмцовой Ирины Николаевны)
№ Карты 4276 2800 1386 7004№
Счета 40817810828000924378
ИНН:7707083893
Кор.счет 30101810400000000640
БИК 048702640Номер телефона, привязанный к карте +7 909 121 69 91.

Группа помощи Ирине Храмцовой "В Контакте".

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: медицина, коми, благотворительность, акция
  Рубрика: Общество
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