3 июля в Сыктывкаре запланирована первая открытая тренировка обновленного "Строителя"

28 июня 2017 года, 15:56 | Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

Восемь хоккеистов сыктывкарского "Строителя" стали мастерами спорта России.

Игрокам сыктывкарского хоккейного клуба "Строитель", выигравшим в составе команды турнир Всероссийских соревнований команд Высшей лиги по хоккею с мячом 2016-2017 годов, приказом Министерства спорта Российской Федерации присвоено звание "Мастер спорта России по хоккею с мячом".

Как рассказал директор команды Константин Агафонов, большинство хоккеистов, поднявших над головой заветный кубок, уже являлись мастерами спорта, поэтому наградной лист включил в себя восемь фамилий: Никита Агафонов, Сергей Елфимов, Иван Кораблин, Илья Кустышев, Артем Лихачев, Алексей Лысак, Дмитрий Нудьга, Николай Кетов.

Отметим, что с первыми пятью игроками "Строитель" продлил контракты на следующий сезон, подготовка к которому начнется в июле.

По словам К. Агафонова, 1 июля команда собирается в Сыктывкаре, а на 3 июля запланирована первая открытая тренировка обновленного "Строителя" под руководством Павла Франца.

Она начнется в 11.00 на Республиканском стадионе, сообщает пресс-служба Минспорта РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: хоккей, строитель
  Рубрика: Спорт
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